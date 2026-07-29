DJ GIDDY UP-SATURDAY NIGHT HOEDOWN - 9/05
DJ GIDDY UP-SATURDAY NIGHT HOEDOWN - 9/05
BLUE COUNTRY’S ALL REQUEST HOEDOWN.
FINALLY! WE CAN LINE DANCE AND TWO-STEP ON A LIVELY SATURDAY NIGHT IN ASHEVILLE!
NO LESSONS TAUGHT, JUST TRACK AFTER TRACK OF ALL THE LOCAL LINE DANCING FAVES & COUNTRY TOW-STEP. DJ ZOE WILL BE PLAYING ANYTHING YOU ASK FOR (EXCEPTION: AI ARTISTS)
THE TAQUERIA WILL BE OPEN FOR EXCELLENT FRESH LATIN AMERICAN CUISINE AND THE BAR WILL BE SERVING REFRESHING LIBATIONS.
The Grey Eagle Music Hall and Pub
$11.82
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 5 Sep 2026
Event Supported By
The Grey Eagle
(828) 232-5800
The Grey Eagle Music Hall and Pub
185 Clingman AveAsheville, North Carolina 28801