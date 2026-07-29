© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

DJ GIDDY UP-SATURDAY NIGHT HOEDOWN - 9/05

DJ GIDDY UP-SATURDAY NIGHT HOEDOWN - 9/05

BLUE COUNTRY’S ALL REQUEST HOEDOWN.
FINALLY! WE CAN LINE DANCE AND TWO-STEP ON A LIVELY SATURDAY NIGHT IN ASHEVILLE!
NO LESSONS TAUGHT, JUST TRACK AFTER TRACK OF ALL THE LOCAL LINE DANCING FAVES & COUNTRY TOW-STEP. DJ ZOE WILL BE PLAYING ANYTHING YOU ASK FOR (EXCEPTION: AI ARTISTS)

THE TAQUERIA WILL BE OPEN FOR EXCELLENT FRESH LATIN AMERICAN CUISINE AND THE BAR WILL BE SERVING REFRESHING LIBATIONS.

The Grey Eagle Music Hall and Pub
$11.82
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 5 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

The Grey Eagle
(828) 232-5800
http://www.thegreyeagle.com/event/1308485-david-wilcoxs-annual-asheville/
The Grey Eagle Music Hall and Pub
185 Clingman Ave
Asheville, North Carolina 28801