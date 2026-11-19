Enter to Win!
Keep an eye on this page for contests to win tickets and more! Click here to see our contest rules and fine print.
Current Giveaways
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November 29, 2026 | Ovens Auditorium | Charlotte, NC
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December 3, 2026 | Thomas Wolfe Auditorium | Asheville, NC
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December 9, 2026 | Asheville Music Hall | Asheville, NC
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December 10, 2026 | Asheville Music Hall | Asheville, NC
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December 14, 2026 | The Orange Peel | Asheville, NC
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December 19, 2026 | The Orange Peel | Asheville, NC
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January 21, 2027 | Peace Center | Greenville, SC
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Friday, March 19, 2027 | Ovens Auditorium | Charlotte, NC
Ended Contests
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December 31, 2026 | ExploreAsheville.com Arena | Asheville, NC
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November 19, 2026 | The Orange Peel | Asheville, NC
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November 14, 2026 | White Horse Black Mountain |Black Mountain, NC
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The winner will receive two tickets to each of three shows!
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November 11, 2026 | Coach Music Factory | Greenville, SC
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November 19, 2026 | Neighborhood Theatre | Charlotte, NC
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November 10, 2026 | Neighborhood Theatre | Charlotte, NC
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November 8, 2026 | Neighborhood Theatre | Charlotte, NC