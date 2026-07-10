Wilder Things Than Us Live at Fireforge - 8/14
Wilder Things Than Us Live at Fireforge - 8/14
Wilder Things Than Us has honed in on their own sound & writing style. They marry the Earthiness of Appalachian music with… everything else. Sometimes their music has been referred to as Progressive Bluegrass and Folk Rock, but they're not committed to a genre. Between their original and cover material, you’ll hear jazz, blues, punk, etcetera.
Fireforge Crafted Beer
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 14 Aug 2026
Fireforge Crafted Beer
311 E. Washington St.Greenville, South Carolina 29601
(864) 300-4809
yo@fireforge.beer