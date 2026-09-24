Weaverville Women's Book Club - 11/16
Weaverville Women's Book Club - 11/16
Join us for our next Weaverville Women's Book Club on Monday, November 16th at 6pm! The book for the month is Happy Land by Dolen Perkins-Valdez. Not signed up for book club? Email katarina@levellerbrewing.com and she will add you to the list! Happy reading!
Leveller Brewing Co
06:00 PM - 11:59 PM on Mon, 16 Nov 2026
Event Supported By
Leveller Brewing
katarina@levellerbrewing.com
Leveller Brewing Co
25 N Main St.Weaverville, North Carolina 28787
katarina@levellerbrewing.com