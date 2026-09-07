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Tuesday Night Skate at Smoky Mountain Sk8way

Tuesday Night Skate at Smoky Mountain Sk8way

Tuesday nights are back at Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone in Waynesville! All ages are welcome for roller skating from 6–9 p.m. every Tuesday. Admission is $8. This September listing covers September 15, 22 and 29. Find the latest event information at https://smokymountainsk8way.com/events/. Use the ticketing link to visit Sk8way’s online ticket shop and select your session. Questions? Call 828-246-9124. Original event flyer: https://smokymountainsk8way.com/wp-content/uploads/2026/08/ChatGPT-Image-Aug-27-2026-05_35_24-PM.png

Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$8 admission
Every week through Sep 29, 2026.
Tuesday: 06:00 PM - 09:00 PM
Get Tickets

Event Supported By

Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
https://smokymountainsk8way.com/
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky Expressway
Waynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
https://smokymountainsk8way.com/