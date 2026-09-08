© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Having trouble submitting an event to our calendar? Click here.

Trivia Night w/ RAD Trivia

Trivia Night w/ RAD Trivia

Robert's Totally Rad Trivia is back every Wednesday night at 12 Bones Brewing! Six rounds of competitive, pop culture trivia. Prizes and the respect of your peers up for grabs.

12 Bones Smokehouse & Brewing
Every week through Dec 09, 2026.
Wednesday: 07:00 PM - 09:00 PM

Event Supported By

12 Bones Smokehouse & Brewing
(828) 687-1395
taproom@12bones.com
https://12bones.com/
12 Bones Smokehouse & Brewing
2350 Hendersonville Road
Arden, North Carolina 28704
(828) 687-1395
taproom@12bones.com
https://12bones.com/