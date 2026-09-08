Trivia Night w/ RAD Trivia
Trivia Night w/ RAD Trivia
Robert's Totally Rad Trivia is back every Wednesday night at 12 Bones Brewing! Six rounds of competitive, pop culture trivia. Prizes and the respect of your peers up for grabs.
12 Bones Smokehouse & Brewing
Every week through Dec 09, 2026.
Wednesday: 07:00 PM - 09:00 PM
Wednesday: 07:00 PM - 09:00 PM
Event Supported By
12 Bones Smokehouse & Brewing
(828) 687-1395
taproom@12bones.com
12 Bones Smokehouse & Brewing
2350 Hendersonville RoadArden, North Carolina 28704
(828) 687-1395
taproom@12bones.com