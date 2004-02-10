Oktoberfest at Trailside Brewing Co. - 10/02-04
Oktoberfest at Trailside Brewing Co. - 10/02-04
Oktoberfest fun all weekend long at Trailside Brewery! 🍺 Enjoy a new beer release, food specials, live music, games, and special events all weekend long.
🌟 Event Highlights
🍺 New Beer Release
🎶 Live Music Daily
🥨 Trailside Table Food Specials
💪 Stein-Holding Contests (Sat)
📅 Weekend Schedule
FRIDAY, OCT 2
🎶 Live Music: Beer and Loathing: 6–9 PM
SATURDAY, OCT 3
🎶 Live Music: Carrie Morrison: 2-5 PM
💪 Stein-Holding Contests: 3 PM & 4 PM
🎶 Live Music: Steve Weams Oktoberfest Show: 6–9 PM
SUNDAY, OCT 4
🎶 Live Music: Izzi Hughes: 2–5 PM
Trailside Brewing Co
11:30 AM - 10:00 PM, every day through Oct 04, 2026.
Trailside Brewing Co
873 Lenox Park DriveHendersonville, North Carolina 29739