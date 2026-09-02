© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Neil Simon's "Rumors" 9/17 - 10/04

Neil Simon's "Rumors" 9/17 - 10/04

Four couples. One elegant dinner party. A gunshot, a missing host, and a house full of half-truths.

Centre Stage Theatre
$18-33
Every 3 weeks through Oct 04, 2026.
Sunday: 03:00 PM - 05:00 PM
Thursday: 07:30 PM - 09:30 PM
Friday: 07:30 PM - 09:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:30 PM
Get Tickets
Centre Stage Theatre
501 River Street
Greenville, South Carolina 29601
8642336733
info@centrestage.org
https://centrestage.org/