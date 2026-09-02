Neil Simon's "Rumors" 9/17 - 10/04
Neil Simon's "Rumors" 9/17 - 10/04
Four couples. One elegant dinner party. A gunshot, a missing host, and a house full of half-truths.
Centre Stage Theatre
$18-33
Every 3 weeks through Oct 04, 2026.
Sunday: 03:00 PM - 05:00 PM
Thursday: 07:30 PM - 09:30 PM
Friday: 07:30 PM - 09:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:30 PM
Sunday: 03:00 PM - 05:00 PM
Thursday: 07:30 PM - 09:30 PM
Friday: 07:30 PM - 09:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:30 PM
Centre Stage Theatre
501 River StreetGreenville, South Carolina 29601
8642336733
info@centrestage.org