Mountain Laurel Jamfest - Yarn, Dangermuffin, Sol Driven Train - 6/13
Mountain Laurel Jamfest - Yarn, Dangermuffin, Sol Driven Train - 6/13
Get ready for a chill day of rootsy jams with Dangermuffin, Yarn, and Ward Buckheister and Russell Clark from Sol Driven Train in support of Old Fort's Mountain Laurel Montessori Collective. This is a fundraiser to support the development of their middle school program!
Foothills Watershed
33.85
04:00 PM - 10:00 PM on Sat, 13 Jun 2026
Event Supported By
Mountain Laurel Ambassador Parents Of Mountain Laurel Montessori Collective
Artist Group Info
emilykristensmith@gmail.com
Foothills Watershed
655 Catawba River RdOld Fort, North Carolina 28762
emily@foothillswatershed.com