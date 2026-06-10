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Mountain Laurel Jamfest - Yarn, Dangermuffin, Sol Driven Train - 6/13

Mountain Laurel Jamfest - Yarn, Dangermuffin, Sol Driven Train - 6/13

Get ready for a chill day of rootsy jams with Dangermuffin, Yarn, and Ward Buckheister and Russell Clark from Sol Driven Train in support of Old Fort's Mountain Laurel Montessori Collective. This is a fundraiser to support the development of their middle school program!

Foothills Watershed
33.85
04:00 PM - 10:00 PM on Sat, 13 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

Mountain Laurel Ambassador Parents Of Mountain Laurel Montessori Collective
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063610052995

Artist Group Info

emilykristensmith@gmail.com
Foothills Watershed
655 Catawba River Rd
Old Fort, North Carolina 28762
emily@foothillswatershed.com
foothillswatershed.com