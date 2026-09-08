Live Music w/ J Eldon Humphries
Live Music w/ J Eldon Humphries
Born in western North Carolina, J. Eldon Humphries grew up playing old time gospel and bluegrass music. His original tunes are inspired by indie folk, Americana and roots music with a focus on personal lyrics about hard work, love and the strangeness of being alive.
12 Bones Smokehouse & Brewing
05:30 PM - 07:30 PM on Thu, 17 Sep 2026
Event Supported By
12 Bones Smokehouse & Brewing
(828) 687-1395
taproom@12bones.com
12 Bones Smokehouse & Brewing
2350 Hendersonville RoadArden, North Carolina 28704
(828) 687-1395
taproom@12bones.com