© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Having trouble submitting an event to our calendar? Click here.

Live Music w/ J Eldon Humphries

Live Music w/ J Eldon Humphries

Born in western North Carolina, J. Eldon Humphries grew up playing old time gospel and bluegrass music. His original tunes are inspired by indie folk, Americana and roots music with a focus on personal lyrics about hard work, love and the strangeness of being alive.

12 Bones Smokehouse & Brewing
05:30 PM - 07:30 PM on Thu, 17 Sep 2026

Event Supported By

12 Bones Smokehouse & Brewing
(828) 687-1395
taproom@12bones.com
https://12bones.com/
12 Bones Smokehouse & Brewing
2350 Hendersonville Road
Arden, North Carolina 28704
(828) 687-1395
taproom@12bones.com
https://12bones.com/