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Introvert Happy Hour

Introvert Happy Hour

Join us for a cozy, low-key evening designed for quiet company and good books. We call it Introvert Happy Hour! From 5pm to 7pm, bring your book or purchase one, bring your drink of choice, settle into our space, and enjoy uninterrupted reading time alongside fellow book lovers. For an unplugged evening, turn your phone in it at the counter, and as a thank you for participating, you'll receive 10% off any purchase made that night.

No RSVP or small talk required! Just good books, sips, and a peaceful bookstore vibe.

Highland Books
05:00 PM - 07:00 PM on Wed, 29 Jul 2026

Event Supported By

Highland Books
828-884-2424
highlandbooksofbrevard@gmail.com
https://highlandbooksonline.com/events

Artist Group Info

mackenziefaithtaylor@gmail.com
Highland Books
36 West Main Street
Brevard, North Carolina 28712
828-884-2424
highlandbooksofbrevard@gmail.com
https://highlandbooksonline.com/events