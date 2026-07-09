Brett Dennen - 10/01
Brett Dennen - 10/01
Brett Dennen's warm, immersive collection is underpinned by rich acoustic guitars & earnest vocals - in the vein of dusky Americana, harmonica-driven blues, rootsy indie & meditative folk-rock.
Gunter Theatre at The Peace Center
$49.50
07:30 PM - 09:30 PM on Thu, 1 Oct 2026
Event Supported By
Peace Center
864-467-3000
boxoffice@peacecenter.org
Gunter Theatre at The Peace Center
320 S. Main St.Greenville, South Carolina 29601
864-467-3000
info@peacecenter.org