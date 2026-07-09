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Brett Dennen - 10/01

Brett Dennen - 10/01

Brett Dennen's warm, immersive collection is underpinned by rich acoustic guitars & earnest vocals - in the vein of dusky Americana, harmonica-driven blues, rootsy indie & meditative folk-rock.

Gunter Theatre at The Peace Center
$49.50
07:30 PM - 09:30 PM on Thu, 1 Oct 2026
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Event Supported By

Peace Center
864-467-3000
boxoffice@peacecenter.org
https://www.peacecenter.org/events/detail/26-allen-stone
Gunter Theatre at The Peace Center
320 S. Main St.
Greenville, South Carolina 29601
864-467-3000
info@peacecenter.org
https://thepeacecenter.org/