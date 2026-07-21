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Asheville Storytelling Circle All Stars - 8/13

Asheville Storytelling Circle All Stars - 8/13

Asheville Storytelling Circle All Stars:
Thursday, August 13th 7:00
Weaverville Community Center
Join us for an evening of great stories from some of the best local tellers.
With: Donna Catton-Johnson, Sherry Lovett, Kirsten Mitchell, & Charlie St. Clair
FREE with donations appreciated!

Weaverville Community Center
07:00 PM - 08:30 PM on Thu, 13 Aug 2026

Event Supported By

Weaverville Community Programming and Arts
8286585816
smyers@weavervillenc.org
https://weavervillenc.org/organizer/town-of-weaverville-2/page/2/
Weaverville Community Center
60 Lakeshore Dr.
Weaverville, North Carolina 28787
wcchl@weavervillenc.org
https://www.facebook.com/WCCHL/?ref=page_internal