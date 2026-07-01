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Asheville on Bikes Summer Cycle '26

Asheville on Bikes Summer Cycle '26

Celebrate 20 years of Asheville on Bikes with community members and vendors at this free event!
The 2026 Summer Cycle, sponsored by Mosaic Community Lifestyle Realty and JAG Construction, rolls forward on Saturday, August 22nd. There will be rides, a pop-up bike park, food trucks, and other festivities.

Summer Cycle
August 22, 2026
2:00 PM – 7:00 PM
at New Belgium Brewing

Summer Cycle Event Schedule
2:00 pm – 7 pm: Pop-Up Bike Park
3:30 pm – 4 pm: Summer Cycle Check-In
4 pm: Summer Cycle Begins
5 pm – 7 pm: Post-Ride Festivities

New Belgium Brewing
02:00 PM - 07:00 PM on Sat, 22 Aug 2026

Event Supported By

Asheville on Bikes
tickets@ashevilleonbikes.com
https://ashevilleonbikes.com/events/asheville-bike-love

Artist Group Info

anjomefa@gmail.com
New Belgium Brewing
21 Craven St
Asheville, North Carolina 28804
https://www.newbelgium.com/