Asheville on Bikes Summer Cycle '26

Celebrate 20 years of Asheville on Bikes with community members and vendors at this free event!

The 2026 Summer Cycle, sponsored by Mosaic Community Lifestyle Realty and JAG Construction, rolls forward on Saturday, August 22nd. There will be rides, a pop-up bike park, food trucks, and other festivities.

Summer Cycle

August 22, 2026

2:00 PM – 7:00 PM

at New Belgium Brewing

Summer Cycle Event Schedule

2:00 pm – 7 pm: Pop-Up Bike Park

3:30 pm – 4 pm: Summer Cycle Check-In

4 pm: Summer Cycle Begins

5 pm – 7 pm: Post-Ride Festivities