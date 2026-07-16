AfroRhythm Series 9/13
AfroRhythm Series 9/13
Join us for a powerful afternoon of rhythm, culture, and artistry that resonates deep within the soul.
Part of our Afro Rhythm series produced by Chinobay and White Horse Black Mountain.
White Horse Black Mountain
$20
02:00 PM - 11:59 PM on Sun, 13 Sep 2026
Event Supported By
White Horse Black Mountain
marketing@whitehorseblackmountain.org
Artist Group Info
Chinobay
White Horse Black Mountain
105C Montreat Rd, Black Mountain, NC 28711Black Mountain , North Carolina 28711
marketing@whitehorseblackmountain.org