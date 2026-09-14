Adult Skating Lessons at Smoky Mountain Sk8way
Adult Skating Lessons at Smoky Mountain Sk8way
Adult skating lessons on Thursday, September 24, 2026, 6–7 p.m. at Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone in Waynesville. Ages 18+. Step-by-step group lessons with a certified skate coach. $20 for one lesson or $100 for any six weeks. Skate rental and the following 7–10 p.m. Adult Night are included.
Event information: https://smokymountainsk8way.com/adult-skate-lessons/
Original flyer: https://smokymountainsk8way.com/wp-content/uploads/2026/09/Codex-Image-Sep-1-2026-04_38_00-PM.png
Online ticket shop (general storefront; select your session): https://us.partywirks.com/storefront_express/main/vendor/smoky_mountain_sk8way/407/2681/7573?package=2681
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$20 one lesson; $100 any six weeks
06:00 PM - 07:00 PM on Thu, 24 Sep 2026
Event Supported By
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky ExpresswayWaynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com