© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Our Fall Fund Drive is on! Click here to donate or call us at 1-800-245-8870 between 9am and 6pm

Veterans Concert Weekend - 11/6-8

Veterans Concert Weekend - 11/6-8

Join Lake Junaluska Nov. 6–8, 2026, for Veterans Concert Weekend, celebrating the 70th anniversary of the U.S. Army Chorus. Enjoy a free Friday evening concert featuring the U.S. Army Chorus and alumni, followed by Saturday’s Celebration of 70 Years of Story & Song, an exclusive dinner featuring music and stories from chorus alumni. Make it a special two-night getaway with Lake Junaluska’s “Bring a Guest Free” package for just $299 total, including lodging, breakfast, reserved concert seating and two tickets to Saturday’s dinner. Packages are limited, so reserve your stay today!

Stuart Auditorium
07:00 PM - 11:59 PM on Fri, 6 Nov 2026

Artist Group Info

xmartinez@lakejunaluska.com
Stuart Auditorium
91 North Lakeshore Drive Lake Junaluska
Waynesville, North Carolina 28745
communications@lakejunaluska.com
https://lakejunaluska.com/signature-events/independence-day-celebrations/