Veterans Concert Weekend - 11/6-8
Veterans Concert Weekend - 11/6-8
Join Lake Junaluska Nov. 6–8, 2026, for Veterans Concert Weekend, celebrating the 70th anniversary of the U.S. Army Chorus. Enjoy a free Friday evening concert featuring the U.S. Army Chorus and alumni, followed by Saturday’s Celebration of 70 Years of Story & Song, an exclusive dinner featuring music and stories from chorus alumni. Make it a special two-night getaway with Lake Junaluska’s “Bring a Guest Free” package for just $299 total, including lodging, breakfast, reserved concert seating and two tickets to Saturday’s dinner. Packages are limited, so reserve your stay today!
Stuart Auditorium
07:00 PM - 11:59 PM on Fri, 6 Nov 2026
Artist Group Info
xmartinez@lakejunaluska.com
Stuart Auditorium
91 North Lakeshore Drive Lake JunaluskaWaynesville, North Carolina 28745
communications@lakejunaluska.com