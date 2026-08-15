URSA Open Session and Jazz Jam: A Very URSA Christmas - 12/16
URSA Open Session and Jazz Jam: A Very URSA Christmas - 12/16
December 16, 2026 6 PM
Celebrate the season with A Very URSA Christmas at White Horse Black Mountain! The evening begins with an open rehearsal by the Constellation Orchestra, followed by an open jazz jam session where musicians are invited to join in.
Expect holiday favorites like “Christmas Time Is Here,” “Skating,” “My Favorite Things,” and “Winter Wonderland.”
Constellation Orchestra Open Rehearsal: 6:00–7:30 PM
Open Jazz Jam Session: 8:00–10:00 PM
Free admission for participating musicians.
More info: https://whitehorseblackmountain.org/product/ursa-open-session-jazz-jam-a-very-ursa-christmas/
White Horse Black Mountain
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06:00 PM - 10:00 PM on Wed, 16 Dec 2026
Event Supported By
White Horse Black Mountain
marketing@whitehorseblackmountain.org
White Horse Black Mountain
105C Montreat Rd, Black Mountain, NC 28711Black Mountain , North Carolina 28711
marketing@whitehorseblackmountain.org