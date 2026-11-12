Skate with Santa - 12/20
Skate with Santa - 12/20
Enjoy an all-ages afternoon skate on Sunday, December20,2026,1–6PM. Visit Santa from2–4PM.
$10 admission + $3 skate rental. $25 Fun Pass per person includes admission, skate rental, Crazy Golf and inflatables.
Smoky Mountain Sk8way & FUN ZONE
19025 Great Smoky Mountain Expressway, Waynesville, NC 28786
828-246-9124
SmokyMountainSk8way.com
Details: https://smokymountainsk8way.com/november-december-2026-skating-events/#2026-12-20-skate-with-santa
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$10 admission + $3 skate rental. $25 Fun Pass per person includes admission, skate rental, Crazy Golf and inflatables.
01:00 PM - 06:00 PM on Sun, 20 Dec 2026
Event Supported By
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky ExpresswayWaynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com