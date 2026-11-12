© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Skate with Santa - 12/20

Skate with Santa - 12/20

Enjoy an all-ages afternoon skate on Sunday, December20,2026,1–6PM. Visit Santa from2–4PM.

$10 admission + $3 skate rental. $25 Fun Pass per person includes admission, skate rental, Crazy Golf and inflatables.

Smoky Mountain Sk8way & FUN ZONE
19025 Great Smoky Mountain Expressway, Waynesville, NC 28786
828-246-9124
SmokyMountainSk8way.com

Details: https://smokymountainsk8way.com/november-december-2026-skating-events/#2026-12-20-skate-with-santa

Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$10 admission + $3 skate rental. $25 Fun Pass per person includes admission, skate rental, Crazy Golf and inflatables.
01:00 PM - 06:00 PM on Sun, 20 Dec 2026
Get Tickets

Event Supported By

Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
https://smokymountainsk8way.com/
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky Expressway
Waynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
https://smokymountainsk8way.com/