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Shostakovich Piano Quintet

Shostakovich Piano Quintet

This dynamic chamber program pairs Classical clarity with twentieth-century intensity.

After Beethoven’s graceful Quintet for Piano and Winds sets the stage, Carlos Simon’s be still and know offers a moment of reflection. Shostakovich’s dramatic Piano Quintet in G minor closes the evening with striking contrasts and unforgettable energy.

PROGRAM
LUDWIG VAN BEETHOVEN Quintet in E flat major for Piano and Winds
CARLOS SIMON be still and know
DMITRI SHOSTAKOVICH Piano Quintet in G minor

Brevard Music Center - Parker Concert Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Wed, 1 Jul 2026
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Brevard Music Center - Parker Concert Hall
349 Andante Ln
Brevard, North Carolina 28712
828-862-2105
https://www.brevardmusic.org/event/shostakovich-piano-quintet/