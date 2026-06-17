Shostakovich Piano Quintet
Shostakovich Piano Quintet
This dynamic chamber program pairs Classical clarity with twentieth-century intensity.
After Beethoven’s graceful Quintet for Piano and Winds sets the stage, Carlos Simon’s be still and know offers a moment of reflection. Shostakovich’s dramatic Piano Quintet in G minor closes the evening with striking contrasts and unforgettable energy.
PROGRAM
LUDWIG VAN BEETHOVEN Quintet in E flat major for Piano and Winds
CARLOS SIMON be still and know
DMITRI SHOSTAKOVICH Piano Quintet in G minor
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Wed, 1 Jul 2026
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
349 Andante LnBrevard, North Carolina 28712
828-862-2105