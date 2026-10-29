Neon November Glow Skate
Neon November Glow Skate
Light up your Friday at Smoky Mountain Sk8way! Neon November Glow Skate is Friday, November 6, 2026, 6–10 PM. $12 admission plus $3 skate rental. $25 Fun Pass per person includes admission, skate rental, Crazy Golf and inflatables. November Food Drive: bring 3 nonperishable items for FREE skate rental. Benefits Haywood Pantries. Event details: https://smokymountainsk8way.com/neon-november-glow-skate-2026-11-06/
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$12 admission; $3 rental; $25 Fun Pass
06:00 PM - 10:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Event Supported By
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky ExpresswayWaynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com