© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Neon November Glow Skate

Neon November Glow Skate

Light up your Friday at Smoky Mountain Sk8way! Neon November Glow Skate is Friday, November 6, 2026, 6–10 PM. $12 admission plus $3 skate rental. $25 Fun Pass per person includes admission, skate rental, Crazy Golf and inflatables. November Food Drive: bring 3 nonperishable items for FREE skate rental. Benefits Haywood Pantries. Event details: https://smokymountainsk8way.com/neon-november-glow-skate-2026-11-06/

Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$12 admission; $3 rental; $25 Fun Pass
06:00 PM - 10:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
https://smokymountainsk8way.com/
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky Expressway
Waynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
https://smokymountainsk8way.com/