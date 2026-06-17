© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Music of Five

Music of Five

This program celebrates the vibrant textures of chamber music for five players.

Barber’s beloved Summer Music for Wind Quintet and Onslow’s charming String Quintet lead to Dohnányi’s powerful Piano Quintet No. 2, a work of dramatic contrasts, rich harmonies, and brilliant ensemble writing that showcases the composer’s virtuosic command of chamber music.

PROGRAM
SAMUEL BARBER Summer Music
GEORGE ONSLOW String Quintet No. 10
ERNŐ DOHNÁNYI Piano Quintet No. 2

Brevard Music Center - Parker Concert Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Wed, 15 Jul 2026
Get Tickets
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
349 Andante Ln
Brevard, North Carolina 28712
828-862-2105
https://www.brevardmusic.org/event/music-of-five/