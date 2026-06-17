Music of Five
Music of Five
This program celebrates the vibrant textures of chamber music for five players.
Barber’s beloved Summer Music for Wind Quintet and Onslow’s charming String Quintet lead to Dohnányi’s powerful Piano Quintet No. 2, a work of dramatic contrasts, rich harmonies, and brilliant ensemble writing that showcases the composer’s virtuosic command of chamber music.
PROGRAM
SAMUEL BARBER Summer Music
GEORGE ONSLOW String Quintet No. 10
ERNŐ DOHNÁNYI Piano Quintet No. 2
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Wed, 15 Jul 2026
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
349 Andante LnBrevard, North Carolina 28712
828-862-2105