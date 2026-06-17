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Mozart Piano Trio

Mozart Piano Trio

A Chamber concert featuring BMC Artist Faculty

Two vivid works by Joan Tower, Petroushskates and Red Maple, open this program with rhythmic vitality and striking color. Saint-Saëns’s delightful Septet brings together an unusual ensemble of strings, trumpet, and piano, and Mozart’s Piano Trio in B-flat major provides a radiant and graceful conclusion.

PROGRAM
JOAN TOWER Petroushskates
JOAN TOWER Red Maple
CAMILLE SAINT-SAËNS Septet
WOLFGANG AMADEUS MOZART Piano Trio in B flat major

Brevard Music Center - Parker Concert Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Wed, 8 Jul 2026
Get Tickets
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
349 Andante Ln
Brevard, North Carolina 28712
828-862-2105
https://www.brevardmusic.org/event/mozart-piano-trio/