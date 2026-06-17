Mozart Piano Trio
Mozart Piano Trio
A Chamber concert featuring BMC Artist Faculty
Two vivid works by Joan Tower, Petroushskates and Red Maple, open this program with rhythmic vitality and striking color. Saint-Saëns’s delightful Septet brings together an unusual ensemble of strings, trumpet, and piano, and Mozart’s Piano Trio in B-flat major provides a radiant and graceful conclusion.
PROGRAM
JOAN TOWER Petroushskates
JOAN TOWER Red Maple
CAMILLE SAINT-SAËNS Septet
WOLFGANG AMADEUS MOZART Piano Trio in B flat major
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Wed, 8 Jul 2026
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
349 Andante LnBrevard, North Carolina 28712
828-862-2105