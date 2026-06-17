Liszt Piano Concerto No. 1
Liszt Piano Concerto No. 1
Brevard Sinfonia
Ken Lam, conductor
Sophia Liu, piano
Ken Lam conducts Brevard Sinfonia in a program rich in color and rhythmic vitality.
Pianist Sophia Liu performs Liszt’s brilliant Piano Concerto No. 1, a dazzling showcase of virtuosity and orchestral interplay. BMC faculty composer David Dzubay’s evocative Ridgeline opens the concert, while Brahms’s Variations on a Theme by Haydn and Bartók’s spirited Dance Suite complete the evening with elegance and energy.
PROGRAM
DAVID DZUBAY Ridgeline
FRANZ LISZT Piano Concerto No. 1
JOHANNES BRAHMS Haydn Variations
BÉLA BARTÓK Dance Suite
Brevard Music Center - Whittington-Pfohl Auditorium
07:30 PM - 11:59 PM on Sat, 1 Aug 2026
Brevard Music Center - Whittington-Pfohl Auditorium
349 Andante LnBrevard, North Carolina 28712
828-862-2105