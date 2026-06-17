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Liszt Piano Concerto No. 1

Liszt Piano Concerto No. 1

Brevard Sinfonia
Ken Lam, conductor
Sophia Liu, piano

Ken Lam conducts Brevard Sinfonia in a program rich in color and rhythmic vitality.

Pianist Sophia Liu performs Liszt’s brilliant Piano Concerto No. 1, a dazzling showcase of virtuosity and orchestral interplay. BMC faculty composer David Dzubay’s evocative Ridgeline opens the concert, while Brahms’s Variations on a Theme by Haydn and Bartók’s spirited Dance Suite complete the evening with elegance and energy.

PROGRAM
DAVID DZUBAY Ridgeline
FRANZ LISZT Piano Concerto No. 1
JOHANNES BRAHMS Haydn Variations
BÉLA BARTÓK Dance Suite

Brevard Music Center - Whittington-Pfohl Auditorium
07:30 PM - 11:59 PM on Sat, 1 Aug 2026
Get Tickets
Brevard Music Center - Whittington-Pfohl Auditorium
349 Andante Ln
Brevard, North Carolina 28712
828-862-2105
https://www.brevardmusic.org/event/liszt-piano-concerto-no-1/