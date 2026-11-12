Kids' New Year's Eve Party - 12/31
Kids' New Year's Eve Party - 12/31
Celebrate New Year's Eve in the daytime with a party for kids and families at Smoky Mountain SK8WAY. Thursday, December 31, 2026, 1–4 PM. This is a separate party from the evening celebration.
$15 per person; children under2 are free.
Smoky Mountain Sk8way & FUN ZONE
19025 Great Smoky Mountain Expressway, Waynesville, NC 28786
828-246-9124
SmokyMountainSk8way.com
Details: https://smokymountainsk8way.com/november-december-2026-skating-events/#2026-12-31-kids-new-year-s-eve-party
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$15 per person; children under2 are free.
01:00 PM - 04:00 PM on Thu, 31 Dec 2026
Event Supported By
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky ExpresswayWaynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com