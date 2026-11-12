© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Kids' New Year's Eve Party - 12/31

Kids' New Year's Eve Party - 12/31

Celebrate New Year's Eve in the daytime with a party for kids and families at Smoky Mountain SK8WAY. Thursday, December 31, 2026, 1–4 PM. This is a separate party from the evening celebration.

$15 per person; children under2 are free.

Smoky Mountain Sk8way & FUN ZONE
19025 Great Smoky Mountain Expressway, Waynesville, NC 28786
828-246-9124
SmokyMountainSk8way.com

Details: https://smokymountainsk8way.com/november-december-2026-skating-events/#2026-12-31-kids-new-year-s-eve-party

Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$15 per person; children under2 are free.
01:00 PM - 04:00 PM on Thu, 31 Dec 2026
Get Tickets

Event Supported By

Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
https://smokymountainsk8way.com/
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky Expressway
Waynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
https://smokymountainsk8way.com/