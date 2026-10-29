Jersey Night
Jersey Night
Wear your favorite jersey and roll with us! Jersey Night at Smoky Mountain Sk8way, Friday, November 13, 2026, 6–10 PM. $12 admission plus $3 skate rental. $25 Fun Pass per person includes admission, skate rental, Crazy Golf and inflatables. Bring 3 nonperishable items for FREE skate rental through the November Food Drive benefiting Haywood Pantries. https://smokymountainsk8way.com/jersey-night-2026-11-13/
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$12 admission; $3 rental; $25 Fun Pass
06:00 PM - 10:00 PM on Fri, 13 Nov 2026
Event Supported By
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky ExpresswayWaynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com