Irish Session
Irish Session
Traditional Irish Session at White Horse Black Mountain.
Immerse yourself in Celtic music at our traditional Irish session. Free and open to everyone.
More info: https://whitehorseblackmountain.org/product/irish-session-12-9/
White Horse Black Mountain
05:00 PM - 07:00 PM on Wed, 9 Dec 2026
Event Supported By
White Horse Black Mountain
marketing@whitehorseblackmountain.org
White Horse Black Mountain
105C Montreat Rd, Black Mountain, NC 28711Black Mountain , North Carolina 28711
marketing@whitehorseblackmountain.org