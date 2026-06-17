Horszowski Piano Trio
Horszowski Piano Trio
The Horszowski Piano Trio presents a program of dramatic and expressive chamber music.
Bernstein’s early Piano Trio and Shostakovich’s deeply moving Piano Trio in E minor lead to Mendelssohn’s sweeping Piano Trio No. 2, a Romantic masterpiece filled with lyrical beauty and dazzling momentum.
PROGRAM
LEONARD BERNSTEIN Piano Trio
DMITRI SHOSTAKOVICH Piano Trio in E minor
FELIX MENDELSSOHN Piano Trio No. 2
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Mon, 27 Jul 2026
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
349 Andante LnBrevard, North Carolina 28712
828-862-2105