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Horszowski Piano Trio

Horszowski Piano Trio

The Horszowski Piano Trio presents a program of dramatic and expressive chamber music.

Bernstein’s early Piano Trio and Shostakovich’s deeply moving Piano Trio in E minor lead to Mendelssohn’s sweeping Piano Trio No. 2, a Romantic masterpiece filled with lyrical beauty and dazzling momentum.

PROGRAM
LEONARD BERNSTEIN Piano Trio
DMITRI SHOSTAKOVICH Piano Trio in E minor
FELIX MENDELSSOHN Piano Trio No. 2

Brevard Music Center - Parker Concert Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Mon, 27 Jul 2026
Get Tickets
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
349 Andante Ln
Brevard, North Carolina 28712
828-862-2105
https://www.brevardmusic.org/event/horszowski-piano-trio/