© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Our Fall Fund Drive is over, but you can still donate! Click here.

Hominy Valley A-Cappella Christian Men's Choir - 11/13

Hominy Valley A-Cappella Christian Men's Choir - 11/13

Hominy Valley A-Cappella Christian Men’s Choir in Concert
“Giving Thanks and Celebrating Jesus!”
Friday, November 13th 7:00 p.m.
Weaverville First Baptist Church – 63 North Main St.
Presented by the Weaverville Music Study Club
FREE with offering taken for the North Buncombe Music Scholarship

First Baptist Church of Weaverville
07:00 PM - 08:30 PM on Fri, 13 Nov 2026

Event Supported By

Weaverville Music Study Club

Artist Group Info

Asheville Senior Chorus
jmtotman@yahoo.com
https://ashevilleseniorchorus.com/
First Baptist Church of Weaverville
63 N. Main St.
Weavereville, North Carolina 28787
828-645-6720