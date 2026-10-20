Hominy Valley A-Cappella Christian Men's Choir - 11/13
Hominy Valley A-Cappella Christian Men's Choir - 11/13
Hominy Valley A-Cappella Christian Men’s Choir in Concert
“Giving Thanks and Celebrating Jesus!”
Friday, November 13th 7:00 p.m.
Weaverville First Baptist Church – 63 North Main St.
Presented by the Weaverville Music Study Club
FREE with offering taken for the North Buncombe Music Scholarship
First Baptist Church of Weaverville
07:00 PM - 08:30 PM on Fri, 13 Nov 2026
Event Supported By
Weaverville Music Study Club
Artist Group Info
Asheville Senior Chorus
jmtotman@yahoo.com
First Baptist Church of Weaverville
63 N. Main St.Weavereville, North Carolina 28787
828-645-6720