Homeschool Skate at Smoky Mountain SK8WAY
Homeschool Skate at Smoky Mountain SK8WAY
Homeschool families are invited to an indoor skating session at Smoky Mountain SK8WAY & Fun Zone on Friday, November 20, 2026, from 11 AM to 2 PM. Move, build balance and meet friends! Admission is $8, with skate rental $3 extra. A $25 Fun Pass includes admission, skate rental, Crazy Golf and inflatables. Bring 3 nonperishable items for free skate rental, benefiting Haywood Pantries.
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$8 admission; $3 skate rental; $25 Fun Pass
11:00 AM - 02:00 PM on Fri, 20 Nov 2026
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky ExpresswayWaynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com