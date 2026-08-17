Holly Jolly Holiday Market - 12/19
Holly Jolly Holiday Market - 12/19
Holly Jolly Holiday Market at White Horse Black Mountain. Browse handcrafted gifts, seasonal treats and one-of-a-kind finds from local makers, with live local music. Free to attend.
More info: https://whitehorseblackmountain.org/product/holiday-market-12-19/
White Horse Black Mountain
10:00 AM - 04:00 PM on Sat, 19 Dec 2026
Event Supported By
White Horse Black Mountain
marketing@whitehorseblackmountain.org
White Horse Black Mountain
105C Montreat Rd, Black Mountain, NC 28711Black Mountain , North Carolina 28711
marketing@whitehorseblackmountain.org