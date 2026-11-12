Holiday Night Market - 12/18
Holiday Night Market - 12/18
Shop local gifts at the Holiday Night Market, Friday, December 18, 2026, 6–9:30 PM. Visit Santa and enjoy hot cocoa and cookies. Market admission is free; skating is optional and separately priced.
FREE MARKET ADMISSION. Optional skating is $12 admission + $3 rental, or $25 Fun Pass per person including admission, skate rental, Crazy Golf and inflatables.
Smoky Mountain Sk8way & FUN ZONE
19025 Great Smoky Mountain Expressway, Waynesville, NC 28786
828-246-9124
SmokyMountainSk8way.com
Details: https://smokymountainsk8way.com/holiday-night-market-free-market-admission/
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
FREE MARKET ADMISSION. Optional skating is $12 admission + $3 rental, or $25 Fun Pass per person including admission, skate rental, Crazy Golf and inflatables.
06:00 PM - 09:30 PM on Fri, 18 Dec 2026
Event Supported By
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky ExpresswayWaynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com