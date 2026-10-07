Halloween Skate Party
Halloween Skate Party
Trick-or-treat first. Then keep your costume on and roll into the Halloween Skate Party at Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone in Waynesville. Saturday, October 31, 2026, 6–10 PM. Admission is $12 plus $3 skate rental. Skating takes place at 19025 Great Smoky Expressway, Waynesville, NC 28786. Details: https://smokymountainsk8way.com/halloween-skate-party-october-31-2026/ . Public contact: 828-246-9124, info@smokymountainsk8way.com.
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$12 admission + $3 skate rental
06:00 PM - 10:00 PM on Sat, 31 Oct 2026
Event Supported By
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky ExpresswayWaynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com