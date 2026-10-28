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Greensky Bluegrass - 11/11

Greensky Bluegrass - 11/11

For 20+ years, these five beloved bluegrass brothers have been known for dazzling live performances, a diehard fan base, and selling out wherever they go including 3 straight nights at Red Rocks.

Coach Music is a Standing Only club

Coach Music Factory at The Peace Center
$49.50
07:30 PM - 09:30 PM on Wed, 11 Nov 2026
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Event Supported By

Peace Center
864-467-3000
boxoffice@peacecenter.org
https://www.peacecenter.org/events/detail/26-allen-stone
Coach Music Factory at The Peace Center
310 S. Main St.
Greenville, South Carolina 29601
864-467-3000
info@peacecenter.org
https://www.peacecenter.org/events/detail/27-the-wooten-brothers