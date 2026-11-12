Food Drive Finale - 11/28
Food Drive Finale - 11/28
Food Drive Finale — Sunday November 29, 2026, 1–6 PM. Help stock Haywood Pantries! Bring 3 nonperishable items for FREE skate rental. $10 admission, $3 rental without the donation offer. $25 Fun Pass includes admission, rental, Crazy Golf and inflatables. Smoky Mountain SK8WAY & Fun Zone, 19025 Great Smoky Mountain Expressway, Waynesville, NC. 828-246-9124.
All ages. Details and current flyer: https://smokymountainsk8way.com/food-drive-finale-2026-11-29/
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$10 admission + $3 skate rental. $25 Fun Pass per person includes admission, rental, Crazy Golf and inflatables.
01:00 PM - 06:00 PM on Sun, 29 Nov 2026
Event Supported By
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky ExpresswayWaynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com