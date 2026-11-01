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Eric Congdon: Live at Trailside Brewing Co. - 11/08

Eric Congdon: Live at Trailside Brewing Co. - 11/08

Eric Congdon continues to establish his reputation as one of regions most engaging artists. Multi instrumentalist, singer songwriter, collaborator, producer, and virtuoso guitarist, Eric's sonic vocabulary is rich and deep, surprising and engaging audiences everywhere.

Free to attend. Food and drinks available for purchase.

Trailside Brewing Co
02:00 PM - 05:00 PM on Sun, 8 Nov 2026

Artist Group Info

Eric Congdon
Trailside Brewing Co
873 Lenox Park Drive
Hendersonville, North Carolina 29739
https://trailsidebrews.com/