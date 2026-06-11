Camp Bangin' and Sangin'
Camp Bangin' and Sangin'
Camp Bangin’ & Sangin’! (CB&S!) is returning to Asheville for summer 2026 with four weeks of music, songwriting, and creative exploration. Hosted by musician and educator Billy Jonas at Evergreen Community Charter School, the camp offers programming for young people ages 5-14 as well as a dedicated Adult Week for grown-up learners of all experience levels.
Evergreen Charter School
$250-$375
Every week through Jun 19, 2026.
Monday: 09:00 AM - 03:00 PM
Monday: 09:00 AM - 03:00 PM
Artist Group Info
Billy Jonas
Evergreen Charter School
50 Bell RdAsheville, North Carolina