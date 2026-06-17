BMC Chamber Voices
BMC Chamber Voices
BMC Chamber Voices celebrates distinctive musical voices from around the world.
Works by Greg Simon and Gabriela Lena Frank open the program, followed by Mozart’s brilliant Exsultate, jubilate. Music by Turina, Pärt, and Villa-Lobos completes the evening with lyricism, spirituality, and vibrant color.
PROGRAM
GREG SIMON Step Inside
GABRIELA LENA FRANK Leyendas: An Andean Walkabout
WOLFGANG AMADEUS MOZART Exsultate, jubilate
JOAQUÍN TURINA Las musas de Andalucía
ARVO PÄRT Fratres for String Quartet
HEITOR VILLA-LOBOS Bachianas Brasileiras No. 5
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Mon, 20 Jul 2026
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
349 Andante LnBrevard, North Carolina 28712
828-862-2105