© 2026 WNCW
Charlotte 101.3 - Greenville 97.3 - Boone 92.9 - WSIF Wilkesboro 90.9
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

BMC Chamber Voices

BMC Chamber Voices

BMC Chamber Voices celebrates distinctive musical voices from around the world.

Works by Greg Simon and Gabriela Lena Frank open the program, followed by Mozart’s brilliant Exsultate, jubilate. Music by Turina, Pärt, and Villa-Lobos completes the evening with lyricism, spirituality, and vibrant color.

PROGRAM
GREG SIMON Step Inside
GABRIELA LENA FRANK Leyendas: An Andean Walkabout
WOLFGANG AMADEUS MOZART Exsultate, jubilate
JOAQUÍN TURINA Las musas de Andalucía
ARVO PÄRT Fratres for String Quartet
HEITOR VILLA-LOBOS Bachianas Brasileiras No. 5

Brevard Music Center - Parker Concert Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Mon, 20 Jul 2026
Get Tickets
Brevard Music Center - Parker Concert Hall
349 Andante Ln
Brevard, North Carolina 28712
828-862-2105
https://www.brevardmusic.org/event/bmc-chamber-voices/