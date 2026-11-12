Black Friday Black Out Skate - 11/27
Black Friday Black Out Skate - 11/27
Black Friday Black Out Skate — Friday November 27, 2026, 6–10 PM. $12 admission + $3 skate rental. $25 Fun Pass includes admission, rental, Crazy Golf and inflatables. Bring 3 nonperishable items for free skate rental; benefits Haywood Pantries. Smoky Mountain SK8WAY & Fun Zone, Waynesville. 828-246-9124.
All ages. Details and current flyer: https://smokymountainsk8way.com/black-friday-black-out-skate-2026-11-27/
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$12 admission + $3 skate rental. $25 Fun Pass per person includes admission, rental, Crazy Golf and inflatables.
06:00 PM - 10:00 PM on Fri, 27 Nov 2026
Event Supported By
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky ExpresswayWaynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com