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An Evening with Admiral Radio - 10/23

An Evening with Admiral Radio - 10/23

Award-winning act Admiral Radio celebrates their new album "Heirloom" with a full-band performance at the Black Mountain Center for the Arts.

Black Mountain Center for the Arts
18
07:30 PM - 11:59 PM on Fri, 23 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Black Mountain Center for the Arts
828-669-0930
info@blackmountainarts.org
https://www.blackmountainarts.org/

Artist Group Info

Admiral Radio
admiralradiomusic@gmail.com
www.admiralradiomusic.com
Black Mountain Center for the Arts
225 W State St
Black Mountain, North Carolina 28711
828.669.0930
info@blackmountainarts.org
https://www.blackmountainarts.org/