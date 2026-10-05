An Evening with Admiral Radio - 10/23
An Evening with Admiral Radio - 10/23
Award-winning act Admiral Radio celebrates their new album "Heirloom" with a full-band performance at the Black Mountain Center for the Arts.
Black Mountain Center for the Arts
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07:30 PM - 11:59 PM on Fri, 23 Oct 2026
Event Supported By
Black Mountain Center for the Arts
828-669-0930
info@blackmountainarts.org
Artist Group Info
Admiral Radio
admiralradiomusic@gmail.com
Black Mountain Center for the Arts
225 W State StBlack Mountain, North Carolina 28711
828.669.0930
info@blackmountainarts.org