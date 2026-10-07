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Our Fall Fund Drive is October 10 - 16. Want to volunteer? Click Here.

14th Annual Zombie Skate: Zombies vs. Hunters

14th Annual Zombie Skate: Zombies vs. Hunters

Zombies or hunters—which side will you skate for? The 14th Annual Zombie Skate brings both to Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone in Waynesville on Friday, October 16, 2026, from 6–10 PM. All ages are welcome. Costumes are encouraged, with a Best Zombie Contest, zombie games, snacks and prizes. Admission is $12 plus $3 skate rental. Event details: https://smokymountainsk8way.com/8th-annual-zombie-skate-october-16-2026/

Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
$12 admission + $3 skate rental
06:00 PM - 10:00 PM on Fri, 16 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
https://smokymountainsk8way.com/
Smoky Mountain Sk8way & Fun Zone
19025 Great Smoky Expressway
Waynesville, North Carolina 28786
828-246-9124
info@smokymountainsk8way.com
https://smokymountainsk8way.com/